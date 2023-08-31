استكمال رصف طريق الخريجين بسمالوط في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بضرورة البدء في إستكمال إعادة رصف طريق الخريجين ، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين ، وبخاصة قطاع الرصف والطرق لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة،

وأكد المحافظ، أن طريق الخريجين بسمالوط، يعد أحد الطرق الرئيسية والحيوية، كما يعتبر بديلا إستراتيجيا هاما للطريق الصحراوي الغربي ، وكذلك طريق القاهرة - أسوان الزراعي، ويمتد من مركز ومدينة مغاغة ، مروراً بمراكز بنى مزار ومطاي ، وكذلك مركز سمالوط.

ولفت إلى أن الإنتهاء من أعمال الرصف يُسهم في عودة الحركة المرورية لطبيعتها ، والتيسير على المواطنين، ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد حسن مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمنيا، أن أعمال رصف طريق الخريجين بسمالوط بطول ٩ كيلو مترا ، تأتي ضمن خطة المشروعات المركزية ، وفقا للخطة الزمنية المعدة، مشيراً إلى أن الأعمال يتم تنفيذها تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ، بالتعاون مع وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة ، بهدف تطوير المناطق والطرق والشوارع المتهالكة ، ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى جميع مراكز المحافظة.