الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استكمال رصف طريق الخريجين بسمالوط في المنيا

رصف طريق الخريجين
رصف طريق الخريجين بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بضرورة البدء في إستكمال إعادة رصف طريق الخريجين ، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين ، وبخاصة قطاع الرصف والطرق لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة، 

وأكد المحافظ، أن طريق الخريجين بسمالوط، يعد أحد الطرق الرئيسية والحيوية، كما يعتبر بديلا إستراتيجيا هاما للطريق الصحراوي الغربي ، وكذلك طريق القاهرة - أسوان الزراعي، ويمتد من مركز ومدينة مغاغة ، مروراً بمراكز بنى مزار ومطاي ، وكذلك مركز سمالوط.

ولفت إلى أن الإنتهاء من أعمال الرصف يُسهم في عودة الحركة المرورية لطبيعتها ، والتيسير على المواطنين، ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد حسن مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمنيا، أن أعمال رصف طريق الخريجين بسمالوط بطول ٩ كيلو مترا ،  تأتي ضمن خطة المشروعات المركزية ، وفقا للخطة الزمنية المعدة، مشيراً إلى أن الأعمال يتم تنفيذها تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ، بالتعاون مع وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة ، بهدف تطوير المناطق والطرق والشوارع المتهالكة ، ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى جميع مراكز المحافظة.