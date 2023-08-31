الاجتماع العام بكنيسة العذراء في أبو قرقاص.. الليلة

تستعد كنيسة السيدة العذراء مريم بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبوقرقاص وتوابعها، اليوم الخميس، لبدء فعاليات الاجتماع العام بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، العظة الروحية حول دراسة الإصحاح التاسع عشر من انجيل القديس متى البشير، ومن المقرر أن يتخلل اللقاء عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية من كورال "الموهوبين بالإيبارشية"، ثم كلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

يأتي هذا اللقاء بعدما أقيمت في جنابات الكنيسة المستضيفة فعاليات اللقاء بعيد صعود العذراء إلى السماء، بحسب رؤية توما الرسول بعد عودته من نشر المسيحية في الهند، ويتزامن مع ختام صوم العذراء وامتنع خلاله الأقباط عن تناول اللحوم، مكتفين بالأطعمة البناتية والزيوت فقط، وهو صوم يعكس مدى تقدير وتقديس السيدة العذراء أم النور لدى الأقباط على مر العصور.

يعود تاريخ صوم العذراء إلى زمن الأباء الرسل حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند - حسب ماورد في الكتب الكنسية - وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قدمات، فطلب أن يرى أين دفنت، وحين ذهب إلى القبر ليمجدوا جسدها، فطمئن الجميع وأخبرهم أنه رأى الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسري، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.