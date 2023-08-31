قرعة دوري أبطال أوروبا بنسختها الـ 69.. تعرف على تصنيف الأندية المشاركة

يترقب محبي ومتاعبي كرة القدم في أنحاء العالم، موعد إجراء الحدث الأضخم خلال الفترة الحالية في الساحة الرياضية، حيث تقام قرعة "الدور الأول" لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يتابع محبي وجماهير كل من أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ومانشستر سيتي "حامل اللقب" وأرسنال من إنجلترا، والكثيير من الأندية القوية ما ستسفر عنه القرعة مساء اليوم.

تصنيف فرق دوري أبطال أوروبا 2023/2024

التصنيف الأول: مانشستر سيتي، إشبيلية، برشلونة، بايرن ميونخ، نابولي، باريس سان جيرمان، بنفيكا، فينورد روتردام.

التصنيف الثاني: ريال مدريد، آرسنال، مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، أتلتيكو مدريد، بورتو.

التصنيف الثالث: شاختار، ريد بول سالزبورج، ميلان، لاتسيو، ريد ستار، سبورتينج براجا، آيندهوفن، كوبنهاجن.

التصنيف الرابع: يونيون برلين، لينس الفرنسي، ريال سوسيداد، نيوكاسل، سيلتيك، جالطة سراي، أنتويرب، يونج بويز.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا -

من المقرر أن يتم سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في مدينة موناكو الفرنسية مساء اليوم 31 أغسطس 2023، في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ويعتبر فريق مانشستر سيتي هو صاحب لقب آخر نسخة في دوري أبطال أوروبا، بينما يعد نادي ريال مدريد هو الأكثر تتويجًا بـ "ذات الأذنين"، بعدما حصد اللقب في 14 مرة سابقة