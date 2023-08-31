تسليم 65 مواطن فى قنا أطرافًا صناعية

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، الفوج الرابع من ذوى الهمم ، ممن تم تسليمهم أطراف صناعية سفلية بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء .

قال المحافظ، إن عدد الذين استلموا الأطراف الصناعية هذا الفوج بلغ 15 حالة تعانى من بتر في الأطراف السفلية ، كما تم عمل قياسات لعدد 23 حالة أخرى تعانى من بتر في الأطراف السفلية ايضا ، وسوف يتم إعداد الأطراف الخاصة بهم وتسليمها لهم قريبا ، بالإضافة إلى عمل صيانة لعدد 5 أطراف صناعية ، استلمها المستحقين خلال الفترة الماضية.

وأورد المحافظ، إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة للمستفيدين منذ تقديمهم للطلبات وحتى عودتهم سالمين إلى المحافظة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ، حيث تم نقل المواطنين من محافظة قنا إلى القاهرة بواسطة أتوبيس سياحى ، ورافقهم جازم بجاتو مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وتابع معهم اجراءات الكشف الطبى وتحديد مقاسات الأطراف الصناعية ، كما رافقهم أثناء عودتهم إلى المحافظة بعد استلامهم للأطراف الصناعية.

استمرار تلقي طلبات الحصول على أطراف صناعية

وأضاف المحافظ، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة مستمر في تلقى طلبات الراغبين في الحصول على أطراف صناعية ، وذلك في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ، لتقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل أهالينا من ذوى الإحتياجات الخاصة ، وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم ، ودمجهم داخل المجتمع.

4 أفواج

وأـرسلت محافظة قنا 4 أفواج منذ شهر سبتمبر 2022 لإستلام أطراف صناعية سفلية ، و بلغ عدد المستفيدين منها 65 مواطن ، بواقع 19 مواطن خلال الفوج الأول في سبتمبر 2022 ، و 16 مواطن خلال الفوج الثانى في فبراير 2023 ، و 15 مواطن خلال الفوج الثالث في مايو 2023 ، و 15 مواطن خلال هذا الفوج .