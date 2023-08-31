الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية مع قرب العام الجديد (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "العائلات السورية تعاني من ارتفاع الأسعار مع بدء العام الدراسي".

اقرأ أيضا .. معارض "أهلا مدارس" تواجة جشع التجار بالإسكندرية

 الشعب السوري أحلامه بسيطة

وذكر التقرير أن الشعب السوري أحلامه بسيطة ينتظرون الصباح من أجل حمل حقائبهم وبداية يوم دراسي جديد، لكن الأزمات المتتالية التي حاصرت سوريا على مدار سنوات أثرت على عائلاتهم وأوضاعهم الاقتصادية.

وأوضح التقرير أنه منذ بداية أزمة سياسية عام 2011، وأخرى اقتصادية عام 2020 وزلزال مدمر في فبراير الماضي، أصبح الوضع في سوريا قاسيا وأثر على عودة الدراسة وكمية التبرعات بالمستلزمات المدرسية للأطفال المحتاجين.

العقوبات الاقتصادية 

ونوه التقرير إلى أن العاملون في منظمات المجتمع المدني التي تساعد بعض الأسر في سوريا أكدوا أن بلادهم محاصرة أيضا بالعقوبات الاقتصادية التي تسببت أيضا في ضعف الموارد.

وتسبب التضخم الذي ضرب العالم في أزمات اقتصادية عاملية ورفع الأسعار وساعد بشكل كبير في ضعف الليرة السورية، وعدم قدرة بعض العائلات على شراء الحقائب ومستلزمات المدارس.

مواد متعلقة

إصابة طفلين في انقلاب دراجة نارية بالشرقية

قرعة دوري أبطال أوروبا بنسختها الـ 69.. تعرف على تصنيف الأندية المشاركة

خالد سليم في مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية.. الليلة

رئيس الوزراء: الأماكن الأثرية المرممة تدخل ضمن الزيارات السياحية بداية من الغد

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024

قطار حياة كريمة للتمكين الاقتصادي يتحرك من الغربية إلى أسيوط