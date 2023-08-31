ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية مع قرب العام الجديد (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "العائلات السورية تعاني من ارتفاع الأسعار مع بدء العام الدراسي".

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الشعب السوري أحلامه بسيطة

وذكر التقرير أن الشعب السوري أحلامه بسيطة ينتظرون الصباح من أجل حمل حقائبهم وبداية يوم دراسي جديد، لكن الأزمات المتتالية التي حاصرت سوريا على مدار سنوات أثرت على عائلاتهم وأوضاعهم الاقتصادية.

وأوضح التقرير أنه منذ بداية أزمة سياسية عام 2011، وأخرى اقتصادية عام 2020 وزلزال مدمر في فبراير الماضي، أصبح الوضع في سوريا قاسيا وأثر على عودة الدراسة وكمية التبرعات بالمستلزمات المدرسية للأطفال المحتاجين.

العقوبات الاقتصادية

ونوه التقرير إلى أن العاملون في منظمات المجتمع المدني التي تساعد بعض الأسر في سوريا أكدوا أن بلادهم محاصرة أيضا بالعقوبات الاقتصادية التي تسببت أيضا في ضعف الموارد.

وتسبب التضخم الذي ضرب العالم في أزمات اقتصادية عاملية ورفع الأسعار وساعد بشكل كبير في ضعف الليرة السورية، وعدم قدرة بعض العائلات على شراء الحقائب ومستلزمات المدارس.