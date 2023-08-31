رئيس الوزراء: افتتاح 13 مركزًا للتحكم و السيطرة على مستوى الجمهورية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم افتتاح 13 مركز للتحكم و السيطرة على مستوى الجمهورية.

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وكان رئيس الوزراء، أكد أنّه جرى تفقد وافتتاح عدد من مشروعات الترميم وتطوير المناطق الأثرية والتاريخية في قلب القاهرة.

بداية من الغد ستدخل هذه الأماكن ضمن الزيارات السياحية

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات، ونقلتها قناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أنه بداية من الغد ستدخل هذه الأماكن ضمن الزيارات السياحية، حتى يستطيع السائحين التمتع بزيارة هذه الأماكن، ليعرفوا تاريخ بلدنا الجميل.

الدولة المصرية مهتمة بترميم والحفاظ على الآثار

وشدد على أن الدولة المصرية مهتمة بترميم والحفاظ على الآثار، مؤكدا أن ‏الترميم الذي حدث لعدد كبير منها، تم من خلال أيدي مصرية من زملائنا في وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، موجهًا الشكر لكل القائمين على هذا العمل.

يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع مع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بديوان عام المحافظة، لمتابعة عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.