حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة الأقصر

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر بقيادة العقيد خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، حملة مكبرة استهدفت مناطق ميدان ابوالحجاج، السوق السياحي، المحطة، الكورنيش، أبوالجود، الصنايع، المدينة بوسط مدينة الأقصر.



وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٢ محضر اشغال، ٧ محاضر نظافة عامة، ٤ محاضر باعة جائلين، وضبط ٣ ميكروفون تسبب إزعاج، ١٦ محضر مضبوطات متنوعة، ٣٢ محضر ازالات إداريةوذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة الاقصر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، وتعليمات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.