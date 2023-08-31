الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

راية القابضة تكشف مصير رفع حصتها فب أسطول إلى 90%

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنه لم يتم نقل أية ملكية جديدة في أسهم شركة أسطول للنقل البرحي لصالح راية القابضة حتى الآن.

جاء ذلك في بيان ردًا على استفسارات البورصة حول تردد عن أن راية القابضة تعتزم رفع حصتها إلى 90% من أسهم أسطول للنقل البري).

أضافت أنه  في حال اتمام عملية المفاوضات والموافقات الرقابية والإدارة الخاصة بتلك العملية سيتم الافصاح عن هذه الاجراءات.

وحققت راية القابضة للاستثمارات المالية،  صافي ربح بلغ 350.39 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بقيمة 170.13  مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 14.51 مليار جنيه، مقابل 9.12 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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