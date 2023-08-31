رئيس الوزراء: الأماكن الأثرية المرممة تدخل ضمن الزيارات السياحية بداية من الغد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه جرى تفقد وافتتاح عدد من مشروعات الترميم وتطوير المناطق الأثرية والتاريخية في قلب القاهرة.

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بداية من الغد ستدخل هذه الأماكن ضمن الزيارات السياحية

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات، ونقلتها قناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أنه بداية من الغد ستدخل هذه الأماكن ضمن الزيارات السياحية، حتى يستطيع السائحين التمتع بزيارة هذه الأماكن، ليعرفوا تاريخ بلدنا الجميل.

الدولة المصرية مهتمة بترميم والحفاظ على الآثار

وشدد على أن الدولة المصرية مهتمة بترميم والحفاظ على الآثار، مؤكدا أن ‏الترميم الذي حدث لعدد كبير منها، تم من خلال أيدي مصرية من زملائنا في وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، موجهًا الشكر لكل القائمين على هذا العمل.