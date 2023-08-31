أزياء جديدة لاعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات ووحدات الرعاية الاولية بالدقهلية

اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير زى جديد لأفراد هيئة التمريض بالمستشفيات العلاجية ووحدات الرعاية الاوليه التابعه لمديرية الشئون الصحية من مخازن الوزارة ويشمل الزى جميع الأقسام بالمستشفى حيث يكون كل قسم مميز بلون معين ويوجد لون مخصص لتمريض الرعاية الاوليه .

اضاف مكين انه تم استلام الزي باجمالي عدد 12الف طقم منها 9 الاف للمستشفيات و3 آلاف للرعايه الاساسيه من مخازن الوزارة عن طريق إدارة التموين الطبي لجميع اعضاء هيئة التمريض.

واضافت الأستاذة أميمة صبحي مدير إدارة التمريض انه تم تسليم 10مستشفيات و 7 إدارات صحية خلال اليومين الماضيين وجارى تسليم باقى المستشفيات والإدارات وذلك للارتقاء بالمظهر العام للتمريض .