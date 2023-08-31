اللحم بــ 200 جنيهًا.. تعرف على أسعار اللحوم البلدية بالمنيا

تشهد أسواق ومحلات الجزارة بمحافظة المنيا ، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 ، إستقرارا في عمليات البيع والشراء لأسعار اللحوم البلدية والمستوردة ، حيث تراوح سعر بيع كيلو اللحم الجملي ما بين 200لــ 225 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 280 لــ 330 جنيهًا .

ويتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 280 لــ 350 جنيهًا ، ويتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 حتى 310 جنيهًا ، ويتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 لــ 330 جنيهًا ، وبلغ سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 280 لــ 350 جنيهًا ، ويتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 لــ 170 جنيهًا ، ويتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 280 لــ 350 جنيهًا ، وبلغ سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 280 حتى 330 جنيهًا .

جديرا بالذكر ، أن محلات الجزارة لبيع اللحوم البلدية والمنافذ ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية لمفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وذلك بالتعاون مع الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية وصلاحية اللحوم البلدية ، من حيث الذبح داخل المجازر الحكومية ، وصلاحية اللحوم للإستهلاك الأدمي .