الخميس 31 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

اللحم بــ 200 جنيهًا.. تعرف على أسعار اللحوم البلدية بالمنيا

اللحوم البلدية
اللحوم البلدية

تشهد أسواق ومحلات الجزارة بمحافظة المنيا ، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 ، إستقرارا في  عمليات البيع والشراء لأسعار اللحوم البلدية والمستوردة ، حيث تراوح سعر بيع كيلو اللحم الجملي ما بين 200لــ  225 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 280 لــ  330 جنيهًا .

 

ويتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 280 لــ  350 جنيهًا ، ويتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 حتى 310 جنيهًا ، ويتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 لــ  330 جنيهًا ، وبلغ سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 280 لــ  350 جنيهًا ، ويتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 لــ  170 جنيهًا ، ويتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 280 لــ  350 جنيهًا ، وبلغ سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 280 حتى 330 جنيهًا .

 

جديرا بالذكر ، أن محلات الجزارة لبيع اللحوم البلدية والمنافذ ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية لمفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وذلك بالتعاون مع الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية وصلاحية اللحوم البلدية ، من حيث الذبح داخل المجازر الحكومية ، وصلاحية اللحوم للإستهلاك الأدمي .