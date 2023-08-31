سقوط نصاب الوظائف الوهمية بطهطا في قبضة الأموال العامة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوھاج، من ضبط فني يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على فني كهرباء يقيم بدائرة مركز سوهاج والاستيلاء منه على مبلغ 100 ألف جنيه بزعم مقدرته على تعيين نجله إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ الذي استولى عليه وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طهطا من فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ "صلاح . ا . ف . ع" 50 سنة فني كهرباء– ومقيم دائرة مركز سوهاج بتضرره من "أحمد . م . ف . م" 39 سنة فني ومقيم دائرة مركز طهطا لقيامه بالنصب عليه والحصول منه علي مبلغ مالي

"100.000" مائة ألف جنيه بزعم مقدرته علي تعيين نجله إلا أنه لم يفي بوعده ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه .



وعقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .