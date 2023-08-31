بدء أعمال استبدال منظومات الكلور الغاز بالسائل لمحطات مياه شرب بسوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو والمنتدب، أنه جارى اعمال استبدال منظومة الكلور الغاز بمنظومات الكلور السائل لعدد ٢٠ محطة مياه بتكلفة تبلغ ٣ مليون تشمل محطتى مياه عرب العطيات النقالى ودار السلام المطورة بمركز دار السلام ومحطات مياه نجع عتمان النقالى،ونجع الطينة النقالى ونجع عبد النبى النقالى والابعادية النقالى بمركز جرجا ومحطات مياه جزيرة طوخ النقالى والمنشاة النقالى وجزيرة المنتصر النقالى واولاد سلامة الارتوازى بمركز المنشاة ومحطات مياه البوحة النقالى والظهير الصحراوى النقالى والمستعمرة النقالى بمركز ساقلتة ومحطتى مياه العيساوية شرق النقالى القديمة والجديدة والحواويش ٢ بمركز اخميم هذا بالاضافة الى محطتى مياه النمساوي ونجع القنطرة النقالى بمركز سوهاج وبمركز المراغة محطة مياه جنوب المراغة النقالى وبمركز طهطا محطة الخزندارية النقالى.

واوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة، أن منظومات حقن الكلور السائل أكثر أمانا من منظومات الكلور الغاز وانه يتم استبدال المنظومات بمحطات المياه التى تقترب من المناطق السكنية وانه هناك خطة لتغير كافة محطات مياه الشرب بسوهاج القريبة من المناطق السكنية.

وأشار الكيميائي منصور صابر رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى انه تم فى وقتا سابق تغير منظومة الكلور الغاز بمنظومة الكلور السائل بمحطة مياه الجوازات المطورة والتى تبلغ طاقتها التصميمية ١٣٠٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه ناصر النقالى والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٨٠٠٠ متر مكعب لكل يوم