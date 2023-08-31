جامعة سوهاج تحتض 5 شركات ناشئة خلال معسكر ريادة الأعمال

كرم الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، المشاركين فى معسكر ريادة الاعمال (من فكرة الى شركة)، وعددهم 108 طالب وخريج، والذي استمر علي مدار ثلاثة أيام، بنادى ريادة الأعمال التابع لمكاتب التايكو بالجامعة، والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة.

وأكد النعماني، على حرص إدارة الجامعة علي دعم فكر ريادة الأعمال بين الشباب، وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، الي جانب دعم واحتضان الشركات الناشئة، والتي تسهم بدورها في دعم الاقتصاد المصري، وخطط التنمية الاقتصادية، ،مشيداً بدور مكاتب التايكو بالجامعة ودورها في تعزز الابتكار وصقل الطلاب بالمهارات الريادية اللازمة، كون الشباب هم أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عمران، إن معسكر ريادة الأعمال تضمن تعريف الطلاب كيفية العمل داخل مجموعات، وإجراء تحليل شامل للسوق، ومعرفة مصادر التمويل المختلفة والدعم المتاح للشركات الناشئة، إلي جانب مناقشة المشروعات المختلفة للطلاب المشاركين بالمعسكر، مما ساهم في إكسابهم المزيد من الخبرات العملية،

وأضاف الدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة، أن فعاليات المعسكر تضمنت تقديم المتدربين عروض نهائية لمقترحات الشركات الناشئة ، ثم إختيار الفرق الفائزة بعد منافسة قوية، موضحاً انه سيتم احتضان المشاريع الناشئة الفائزه وهم (5) شركات من ضمن ١٤ شركة تقدمت بالمعسكر.

وجدير بالذكر أن الشركات الفائزة هى شركة لصيانة الأجهزة الطبية، شركة للمستحضرات التجميلية والعلاجية، استثمار العقارى، منتجات ورقية وشركة المستقبل للانفرترات.