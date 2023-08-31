ننشر تقرير الطب الشرعي في واقعة تخلص عامل من بائع في أوسيم

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة مقتل بائع على يد عامل طعنا بالسكين في أوسيم بسبب خلافات مالية، أن المجني عليه مصاب بطعنة حادة في الصدر يشتبه أن تكون بأداة حادة “سكينة”.

وأشار التقرير أن الطعنة تسببت للمجنى عليه في إصابة بنزيف وهبوط حاد في الدورة الدموية، وأدت إلى وفاته.

وكانت نيابة الجيزة أمرت بتشريح الجثة لإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الحادث، كما أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة أوسيم، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن عامل قتل بائع طعنا بسلاح أبيض "سكين" نتيجة خلاف بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم.

عقوبة القتل

يذكر أن المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.