الزقازيق الجامعي: استئصال ورم بالقلب لطفلة عمرها 8 سنوات

أجرى الفريق الطبي بقسم الأطفال بكلية الطب جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر رئيس وحدة جراحة قلب الأطفال والعيوب الخلقية؛ جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تعاني من ورم بالقلب يبلغ حجمه 4×5سم، وهي حالة شديدة الندرة وتؤثر على وظائف القلب.

شارك في الجراحة كل من: الدكتورة دينا سعيد مدرس جراحة قلب الأطفال، والدكتور محمد صبري نائب جراحة القلب، والدكتورة هبة فتحي أستاذ التخدير، والدكتور أشرف ترك مدرس التخدير، ومحمد خليل أخصائي الأرواء القلبي، وبسنت أشرف عبد المعز من تمريض جراحة القلب.

أشار الدكتور علي رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر، إلى أن الطفلة مقيمة بالقنطرة في محافظة الإسماعيلية، وأنه تم اكتشاف الحالة أثناء حجزها للعلاج بالمستشفى، وتبين أنها تعاني من تدهور في وظائف التنفس، وفور إبلاغه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة، بناء على توجيهات الدكتور أحمد عناني رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، لعمل جراحة قلب مفتوح عاجلة بالتنسيق مع مشروع التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، لافتا أنه تم إجراء الجراحة واستئصال الورم، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات.

وأوضح رئيس فريق العمل الجراحي، أنه لم يكن من الممكن أن نقوم بإجراء هذه العملية، لولا جهد وتعاون العديد من الزملاء الذين يجب شكرهم، نظراً لأن إجراء مثل هذه الجراحات المتقدمة تحتاج لفريق عمل متكامل، خاصة أن هذه الحالة تم تشخيصها مصادفة أثناء حجزها في قسم الأطفال، مقدما الشكر لكل من ساهم في هذا العمل.

وقدم رفعت الشكر لإدارة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية وعلي رأسهم الدكتور أدهم الألفي لتعاونه في استكمال الأوراق لإجراء تلك الجراحة، وأيضا دعم إدارة العلاج بأجر، فضلا عن الجهد المبذول من قبل كتيبة عمليات جراحة القلب والصدر بمستشفى الزقازيق الجامعي.

وذكر رئيس الفريق الطبي أنه تم نقل الحالة إلى العناية تحت إشراف أطباء وتمريض عناية جراحة القلب والصدر بمستشفى صيدناوي الجامعي بالزقازيق، والمريضة في حالة مستقرة وجاري استكمال العلاج والمتابعة، وذلك في إطار توفير خدمات جراحة قلب الأطفال والعيوب الخلقية للمرضى بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.