الإعلامي محمد مصطفى شردي: مصر لها حالة خاصة في قلوب أولاد الإمارات

صورة حلوة قوي

أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي، بوزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق، أثناء زيارته لمصر.

الإعلامي محمد مصطفى شردي

وقال الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى: صورة حلوة قوي … متصورة من بعيد بس مليانة معاني … ده يا سيدي وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق … الراجل وصل مصر وخلص اجتماعاته وبعدين نزل يتعشى في مطعم عادي وياكل أكل مصري وقاعد زي كل الناس حواليه عادي جدًا.

وأضاف "شردي": طبعًا أنتم فاكرين إن سمو الشيخ محمد بن زايد نفسه نزل يتمشى في العلمين واتصور مع الناس…

وتابع الإعلامي محمد مصطفى شردي: مصر ليها حالة خاصة في قلوب أولاد الإمارات … بيحبوها زي ماهية وبيحبوا يتمشوا وياكلوا ويقعدوا على القهاوي وفي المطاعم.

يا عيني على جمالك يا مصر.