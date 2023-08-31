الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صورة حلوة قوي

الإعلامي محمد مصطفى شردي: مصر لها حالة خاصة في قلوب أولاد الإمارات

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي، بوزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق، أثناء زيارته لمصر.

الإعلامي محمد مصطفى شردي

وقال الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى: صورة حلوة قوي … متصورة من بعيد بس مليانة معاني … ده يا سيدي وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق … الراجل وصل مصر وخلص اجتماعاته وبعدين نزل يتعشى في مطعم عادي وياكل أكل مصري وقاعد زي كل الناس حواليه عادي جدًا.

وأضاف "شردي": طبعًا أنتم فاكرين إن سمو الشيخ محمد بن زايد نفسه نزل يتمشى في العلمين واتصور مع الناس…
وتابع الإعلامي محمد مصطفى شردي: مصر ليها حالة خاصة في قلوب أولاد الإمارات … بيحبوها زي ماهية وبيحبوا يتمشوا وياكلوا ويقعدوا على القهاوي وفي المطاعم.
يا عيني على جمالك يا مصر.