إزالة 72 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ومشددًا المحافظ على متابعة منظومة المتغيرات المكانية، وتضافر الجهات المعنية كافة، من رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي، لرصد الحالات بشكل فورى بهدف التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والتعامل معها في المهد.

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بمركزي (بنى مزار - مطاي) شمال المنيا، من إزالة 25 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 20 حالة تعدِِ في مركز ومدينة بني مزار، بقريتي (أبوجرج - بني على)، والأحياء الرئيسية بالمدينة، و5 حالات تعدِِ خارج الحيز العمراني بحي غرب وقرية مرزوق، التابعة لمجلس قروي منبال بمركز ومدينة مطاى، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة حيال المتعدين.

وفى مركزي سمالوط والمنيا، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 47 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 14 حالة تعدِِ، بقرى، (قلوصنا - شوشه – منقطين – اسطال – طحا الأعمدة)، وحي شرق بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة 33 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية بمركز المنيا، بقرى (نزلة حسين ـ طوخ الخيل - دمشير - تله - البرجاية - بني محمد سلطان)، وحي غرب مدينة المنيا.