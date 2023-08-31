منطقة الشرقية الأزهرية تطلق مبادرة "اغسل وصين معهدك"

استعدادات للعام الدراسي الجديد..

أطلقت منطقة أزهر الشرقية، مبادرة "اغسل وصيّن معهدك"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأوضح الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن مبادرة "أغسل وصيّن معهدك" تهدف إلى صيانة جميع المعاهد الأزهرية بجميع الإدارات التعليمية المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية إلى أن من أهم أهداف هذه المبادرة:

تفعيل المشاركة المجتمعية لجميع الأطراف بشكل أوسع، وزيادة الإنتماء والولاء للوطن، والسماح لأولياء الأمور والطلاب بالمشاركة، مع إتاحة الفرصة للمتطوعين من الشباب وأهالينا من سكان القرى بالمشاركة.

وتابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، أن من أهداف المبادرة؛ دعم وتشجيع لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية، زيادة المساحات الخضراء داخل المعاهد، ولفت إلى المبادرة تشتمل على صيانة الأثاث المعهدي، وإتمام أعمال السباكة، تغير لمبات الإنارة القديمة بلمبات موفرة للطاقة، ودهان وطلاء الأسوار من الداخل والخارج.

ونوه إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجير أفنية المعاهد بأشجار مثمرة، مثل الزيتون والليمون، وغسل وتعقيم الحجرات كافة، مشيرًا إلى المبادرة تبدأ اعتبارًا من الخامس من سبتمبر وتستمر لمدة خمس عشرة يومًا، وأن المبادرة تتم تحت إشراف ومتابعة منطقة الشرقية الأزهرية وكذلك موجهي الإدارات التعليمية.