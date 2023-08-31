وجده عاريًا.. حبس ربة منزل وعشيقها ضبطهما الزوج فى وضع مخل

قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، حبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما ضبطها زوجها في وضع مخل عاريا أسفل السرير في غرفة النوم، في منطقة 15 مايو بالقاهرة.

واعترفت الزوجة المتهمة خلال التحقيقات بأنها قامت بممارسة علاقة غير شرعية مع آخر في منزل الزوجية، وتفاجأت بعودة زوجها من العمل في وقت مبكر بخلاف المعتاد.

وأضافت الزوجة أنها بعدما خرج زوجها إلى العمل هاتفت عشيقها وطلبت منه الحضور إلى منزلها لممارسة علاقة غير شرعية معه، وبالفعل مارسا هذه العلاقة قبل قدوم الزوج.

واستكملت الزوجة، أنها خلال وجودهما بغرفة النوم سمعت أصوات خارج غرفة النوم، فطلبت من عشيقها التخفي أسفل السرير وذهبت هي لتعرف مصدر الصوت لتتفاجأ بقدوم زوجها ورؤيتها في وضع مخل.

وأشارت الزوجة المتهمة بممارسة علاقة غير شرعية مع آخر في منزل الزوجية، إلى أنها كانت تربطها علاقة حب مع هذا الشخص، وهو الأمر الذي دفعها لاستدعائه بعد خروج زوجها للعمل لممارسة علاقة غير الشرعية معه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ضبط الزوج أحد الأشخاص عشيق زوجته عاريا، وحاول التخفي منه أسفل سرير في غرفة النوم الخاصة به في منطقة 15 مايو بالقاهرة.

وعلى الفور، أبلغ زوج السيدة الأجهزة الأمنية وأخبرهم أنه ضبط أحد الأشخاص عاريا أسفل السرير في منزله، وتبين أنه تربطه علاقة غير شرعية مع زوجته

وأبلغ المواطن شرطة النجدة بالواقعة، بأنه ضبط رجلا غريبا عاريا أسفل السرير في غرفة النوم، وتبين أنه تربطه علاقة غير شرعية بزوجة المبلغ.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وألقت القبض على الشخص العاري المضبوط في الشقة، وتم التحفظ على الزوجة بعد اتهام زوجها لها بالزنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في القضية.

وينص القانون على (عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيا، وبين أنه لإثبات الجريمة لا بد من وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة إذ لابد من ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس).



