اقتصادي يكشف أهمية إنشاء وحدة البريكس بمجلس الوزراء

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء وحدة "البريكس" بمجلس الوزراء يُعزز التعاون والتكامل بين الدول الاعضاء، وقدرتهم على التفاوض وتحقيق مصالحهم المشتركة في المنتديات الدولية، وأيضًا تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء.

تنمية اقتصادية

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن إنشاء وحدة البريكس يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول البريكس، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن فرص الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك حجم التجارة البينية بين الدول المنضمة.

تعاون اقتصادي

وأفاد الخبير الاقتصادي، أن وحدة البريكس تُنمى التعاون الاقتصادي بين هذه الدول وتعمل على تعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة، مما يعود بالفائدة على الأعضاء الخمسة، وتسهم أيضًا في تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ويساهم في تعزيز صوت الدول الأعضاء وتحقيق مصالحها المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز القدرة التفاوضية بتشكيل قوة اقتصادية وسياسية مشتركة، وتُعزز أيضًا قدرة الدول الأعضاء على التفاوض مع القوى العالمية الأخرى أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب أكبر وتعزيز مصالحهم المشتركة.

تعزيز التعاون العالمي

وذكر خضر، أن البريكس يعمل على تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم والثقافة، والمساهمة في تعزيز التوازن العالمي في القوى الاقتصادية والسياسية، حيث يمثل البريكس أكبر اقتصادين ناشئين في العالم (الصين والهند)، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين ذوي تأثير اقتصادي قوي.

اجتماع مجلس الوزراء

وبالأمس، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع البريكس، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.