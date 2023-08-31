بمشاركة 50 طليع.. شباب أبوتشت تنظم ندوة" عن الإدمان "

نظمت الادارة المركزية لتنمية النشئ التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتنمية النشئ بإدارة الشباب والرياضة بقنا، ندوة عن الإدمان، وذلك ضمن خطة النشاط الديني لخطة الطلائع بالإدارة والتي أقيمت اليوم بمشاركة قوية من مراكز الشباب.

وتحدث مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه الندوات، مضيفاً ان الوزارة تعمل علي الاهتمام بالنشئ ومدي خطورة الادمان من خلال الندوات والورش داخل مراكز الشباب.

وأضاف محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب والرياضة، علي اهتمام الدولة بالطلائع من خلال مراكز الشباب والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الطلائع عن خطر الإدمان .

وتطرق يوسف محمد مدير الادارة العامة لتنمية النشئ بمديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه الندوات فى خلق جيل قوي ومثقف.

وأكد أنور محمد صدقي مدير عام الادارة علي أهمية هذه الندوات والاستفادة منها لرفع الوعي الصحي، مضيفاً ان هذه المرحلة العمرية تعد أخطر مرحلة.

وذكر احمد عيسي محمد وكيل الإدارة علي دور مراكز الشباب في جذب الطلائع وتلقيهم كافة الخدمات التي تقدمها المراكز في كل المجالات.

وتحدث الشيخ جمال الدين عبداللطيف واعظ بالازهر الشريف ومحاضرا، علي أهمية دور مراكز الشباب في معرفة هذه القضايا المنتشرة في المجتمع، مضيفاً ان كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلي الله عليه وسلم تحث علي الإبتعاد عن هذه الافة الخطيرة والابتعاد عن أصدقاء السوء.

وقالت رغده احمد بديع مسؤلة التثقيف والتربية السكانية بالإدارة الصحية بأبوتشت، ان الإدمان هو تكرار عادة وادمانها مضيفاً ان من اعراض الإدمان هو الانطواء والعزلة والانفعال، موضحه ان الدولة بها العديد من مراكز الإدمان منتشرة علي مستوي الجمهورية.

وفي ذات السياق أضافت فتحية محمد سليمان مسؤلة الطلائع بالإدارة، علي ان مثل تلك الندوات تأتى ضمن خطة النشاط الديني لخطة الطلائع بالإدارة خلال الفترة الاولي بمشاركة مراكز الشباب.

وفي ختام الندوة تم طرح الأسئلة وفتح باب النقاش مع الحاضرين وتم توجيه الشكر الي رئيس مجلس إدارة مركز شباب النجمة والحمران سيد دردير قليعي ومديرة المركز غادة ابوالوفا والي الأخوة الزملاء.

ياتي هذا تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي احمد حسين مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام الإدارة، و احمد عيسى محمد وكيل الإدارة.