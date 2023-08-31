إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى نفق أطفيح

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى أعلى نفق أطفيح ، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.



غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، والدفع بالخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام ميكروباص أطفيح.

وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب غرقا في النيل بالمنيب

لقي عامل مصرعه غرقا في النيل أعلى دائري المنيب بالجيزة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بسقوط شخص في نهر النيل من أعلى دائري المنيب.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفي عامل يبلغ من العمر 25 عاما، كان بصحبة صديقه لدى عودتهما من المعادي تجاه الهرم وأثناء عبور المتوفي من الحارة السريعة، اختل توازنه وسقط في النيل.

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وأنه تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.



خطفت زوجها.. النيابة العامة تحقق مع ربة منزل بالجيزة



قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس ربة منزل و4 آخرين لاتهامهم بخطف زوج الأولى لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، نتيجة خلافات بينهما، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان ملابسات الحادث.



كشفت تفاصيل الواقعة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حيث تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مالك شركة سياحة، زوجة شقيقه) بتعرض (شقيق الأول وزوج الثانية - مقيم بدائرة القسم) للاختطاف من أمام العقار محل سكنه من قبل مجهولين، والتعدي عليه بالضرب، ولاصطحابه عنوة داخل سيارة ملاكي ولاذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (زوجة المجنى عليه الأخرى، 4 أشخاص آخرين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة الملاكى "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وزوجته الثانية،فاتفقت مع باقى المتهمين على اختطافه وإجباره على التوقيع على (3 إيصالات أمانة)، وتم تحرير المجنى عليه من مكان احتجازه بشقة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

مصرع طالبتين صدمتهما سيارة في القليوبية

لقيت طالبتان مصرعهما وأصيبت أخرى إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بهم في منطقة أبو شنب بكفر حمزة مركز الخانكة خلال عبورهم الطريق في طريقهم للدرس بسبب السرعة، جرى نقلهم للمستشفي وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الضحيتين والتحفظ على سائق السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثتي الضحيتين والاستعلام عن حالة المصابة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن القليوبية، بلاغا بمصرع طالبتين وإصابة ثالثة نتيجة اصطدام سيارة بهم خلال عبور الطريق بمنطقة أبو شنب دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات وقوع الحادث بطريق ترعة الإسماعيلية أمام بنزينة كفر حمزة في قرية أبو شنب مما أسفر عن مصرع سلمى ع ن 15 سنة وتوفيت خلال تقديم العلاج لها ومصرع ز أ 16 سنة من قرية كفر حمزة وإصابة ثالثة بكسر في الذراع وتم نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى الخانكة التخصصي.

وقدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات والتعليمات لقائدى السيارات للحد من خطر حوادث الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

"الإرشادات"



1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.



- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.



4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام

بعجلة القيادة في حالة الحوادث.



5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.



وتكثف الإدارة من حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.