موعد مباراة مصر والأردن اليوم في كأس العالم لكرة السلة والقناة الناقلة

يخوض منتخب مصر لكرة السلة رجال مواجهة صعبة ضد منتخب الأردن، والتي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس في إطار منافسات المباريات الترتيبية، ببطولة كأس العالم لكرة السلة.

البطولة مقامة الآن بتنظيم ثلاثي مشترك بين إندونسيا واليابان والفلبين خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 10 سبتمبر المقبل.

ويخوض المنتخب مباراة اليوم في إطار المرحلة الترتيبية من الـ17 إلى الـ32 في كأس العالم، حيث يحاول الفراعنة الوصول إلى أفضل ترتيب نهائي ممكن، للمنافسة على بطاقة التأهل المباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويعتمد نظام التصفيات على تأهل المنتخب صاحب أفضل ترتيب على مستوى أفريقيا في كأس العالم إلى أولمبياد باريس بشكل مباشر، بينما يتأهل صاحب ثاني أفضل مركز للمنافسة في ملحق عالمي يضم 24 منتخبا، يتأهل منها 4 منتخبات إلى الأولمبياد.

موعد مباراة مصر والأردن اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ضد الأردن في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر قناةbein sports 4 الحاصلة على حقوق بث البطولة.

فرص تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد باريس

وهناك 3 فرص أمام منتخب مصر للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.. وهي كالتالي:

-الأولى: تحقيق أفضل مركز بين منتخبات إفريقيا في البطولة للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد.

-الثانية: تحقيق ثاني أفضل مركز بين منتخبات إفريقيا المشاركة في كأس العالم.

-الثالثة: أن يكون منتخب مصر بين أفضل 16 منتخبًا في كأس العالم لم يتأهلوا إلى الأولمبياد أو البطولات التأهيلية.