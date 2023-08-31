تفاصيل الحالة المرورية بالكورنيش وكوبري أكتوبر (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرصا مفصلًا عن الحالة المرورية اليوم الخميس 31 أغسطس 2023.

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وذكر التثرير أن منطقة الكورنيش تشهد سيولة مرورية من منطقة المظلات في اتجاه وسط البلد، بالإضافة إلى الكورنيش للمتجه إلى المؤسسة.

كثافات مرورية متقطعة أعلى كوبري أكتوبر

وأشار التقرير إلى وجود كثافات مرورية متقطعة أعلى كوبري أكتوبر للمتجه إلى منطقة العباسية حتى منطقة غمرة، وتوجد سيولة مرورية في اتجاه العباسية، كما توجد كثافات مرورية أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير وحتى مدينة نصر ومحور النصر وصولًا إلى المنصة.

كثافات متحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران

وظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولا إلى الدائري، وفي شارع صلاح سالم توجد كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، وفي نفق الملك الصالح، فإن هناك كثافات مرورية نسبية، وكثافات حتى كوبري الروضة.