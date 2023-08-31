مصر تكرم أطفالها الفائزين بجائزة المبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023 .. الاثنين

يقام ظهر الاثنين المقبل، حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير (في دورتها الثالثة 2023)، وذلك تحت رعاية قرينة الرئيس انتصار السيسي، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يُذكر أن جائزة المبدع الصغير خصصتها الدولة المصرية للأطفال والنشء تعبيرًا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرًا منها لموهبتهم وإبداعاتهم.

وبلغ عدد الأطفال الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة لهذا العام (32) طفل من كافة المحافظات المصرية في مجالات الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار، وذلك من إجمالي عدد المتقدمين والذي بلغ 10068 طفلا بواقع 3480 من الذكور، و6588 من الإناث، حيث تقدم على الموقع الإلكتروني 9864 طفلاً، في حين تقدم 204 طفل بأعمالهم يدويًا.