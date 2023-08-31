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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حياة كريمة بأسوان: نسبة التنفيذ بالعديد من المشروعات وصلت لـ 100% (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

قال المهندس ناجح مصطفى منسق عام وحدة كريمة بمحافظة أسوان، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف تطوير الريف المصري، موضحًا: “لدينا 2000 مشروع في 5 مراكز بالمحافظة ووصلت نسبة التنفيذ بالعديد من المشروعات إلى 100% وجرى تشغيل بعض المشروعات”.

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 المجمعات الخدمية ومحطات المياه 

وأضاف “مصطفى” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المجمعات الخدمية ومحطات المياه ومحطات الصرف الصحي ووحدات الإسعاف ووحدات التضامن الاجتماعي ومراكز الشباب والمدارس نسبة تنفيذها عالية جدا.

الحوارات المجتمعية

وتابع، أن هذه المشروعات نابعة من احتياجات المواطنين من خلال الحوارات المجتمعية في القرى والمراكز تمت تلبية المطالب في العديد من المشروعات والخدمات، مشددًا على أن المواطنين سعداء بما قدمته لهم المبادرة مثل مشروعات مياه الشرب والإسعاف والخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية.
 

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