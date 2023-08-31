حياة كريمة بأسوان: نسبة التنفيذ بالعديد من المشروعات وصلت لـ 100% (فيديو)

قال المهندس ناجح مصطفى منسق عام وحدة كريمة بمحافظة أسوان، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف تطوير الريف المصري، موضحًا: “لدينا 2000 مشروع في 5 مراكز بالمحافظة ووصلت نسبة التنفيذ بالعديد من المشروعات إلى 100% وجرى تشغيل بعض المشروعات”.

اقرأ أيضا .. محافظ المنيا يوجه بضرورة المتابعة الميدانية لمشروعات "حياة كريمة "

المجمعات الخدمية ومحطات المياه

وأضاف “مصطفى” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المجمعات الخدمية ومحطات المياه ومحطات الصرف الصحي ووحدات الإسعاف ووحدات التضامن الاجتماعي ومراكز الشباب والمدارس نسبة تنفيذها عالية جدا.

الحوارات المجتمعية

وتابع، أن هذه المشروعات نابعة من احتياجات المواطنين من خلال الحوارات المجتمعية في القرى والمراكز تمت تلبية المطالب في العديد من المشروعات والخدمات، مشددًا على أن المواطنين سعداء بما قدمته لهم المبادرة مثل مشروعات مياه الشرب والإسعاف والخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية.

