الرعاية الصحية بالإسماعيلية: "الاعتماد" شهادة ثقة بالخدمات المقدمة في المجتمع (فيديو)

قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن الاعتماد بمثابة شهادة توثيق للخدمة الصحية المقدمة في منشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتضاهي الخدمات العالمية والخدمات الصحية في أعلى مستوياتها الطبية بأعلى معايير الجودة.

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الخدمة الصحية

وأضاف “سامي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاشتراطات كثيرة وتنقسم إلى أقسام وتنزل لجنة من هيئة الرقابة والاعتماد، وهي الهيئة التي تراقب الخدمة الصحية ومدى وصولها للمنتفع بشكل مباشر وتعتمد المنشآت التي تقدم الخدمة الصحة التي توافي الاشتراطات.

سلامة المريض

وتابع: "نستطيع أن نقسم اشتراطات الاعتماد إلى 4 قطاعات وتتابع بوضوح شديد وتتابع التفاصيل الدقيقة ومعظم تلك الاشتراطات لها علاقة بالمريض وسلامته".