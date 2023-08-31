اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن في كأس العالم لكرة السلة

يستعد منتخب مصر لكرة السلة رجال لخوض مواجهة مهمة مع نظيره الأردن، في إطار منافسات المباريات الترتيبية، ببطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليًا في دولة الفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة السلة مباريات المرحلة الترتيبية من الـ 17 إلى الـ 32 في كأس العالم، حيث يلتقي اليوم مع الأردن وغدًا مع نيوزيلندا لتحديد مركزه النهائي في كأس العالم.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بعد خسر مباراتين أمام ليتوانيا وموتتينيجرو، والفوز على المكسيك.

فرص تأهل منتخب مصر إلى أولمبياد باريس

وهناك 3 فرص أمام منتخب مصر للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.. وهي كالتالي:

-الأولى: تحقيق أفضل مركز بين منتخبات إفريقيا في البطولة للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد.

-الثانية: تحقيق ثاني أفضل مركز بين منتخبات إفريقيا المشاركة في كأس العالم.

-الثالثة: أن يكون منتخب مصر بين أفضل 16 منتخبًا في كأس العالم لم يتأهلوا إلى الأولمبياد أو البطولات التأهيلية.