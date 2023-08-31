عاجل
استقالة وزير الدفاع البريطاني من منصبه
الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تفاصيل تصدر مصر الترتيب النهائي لبطولة العالم للخماسي الحديث (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

تحدث المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، عن تفاصيل تصدر مصر الترتيب النهائي لبطولة العالم للخماسي الحديث للكبار، مؤكدًا أن هذه البطولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

اقرأ أيضًا .. محافظ الشرقية: إطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية نهاية سبتمبر


وأضاف “العريان” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذه البطولة أقيمت في إنجلترا، وجرى تنظيم 7 مسابقات، هي تتابع الرجال وتتابع السيدات وتتابع الزوجي المختلط ثم فردي الرجال وفردي السيدات وفرق الرجال وفرق السيدات. 

مصر أحرزت الميدالية الذهبية في تتابع السيدات

وتابع رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث: “مصر أحرزت الميدالية الذهبية في تتابع السيدات من خلال أميرة قنديل وملك إسماعيل، وفي زوجي الرجال تتابع حصلنا على الميدالية الذهبية من خلال أحمد أشرف ومعتز وائل، وفي فردي الرجال حصلنا على الميدالية البرونزية عبر مهند شعبان، وأحرزنا المركز الأول في الفرق أما إنجلترا فقد أحرزت المركز الثاني، ولم نكن محظوظين في سيدات الفرق وحصلن على المركز على السادس، وفي زوجي المختلط فقد حصلنا على المركز الأول عبر مهند شعبان وسلمى أيمن عبدالمقصود”. 

 مصر لديها تصفيات داخلية قوية  

وشدد على أن مصر لديها تصفيات داخلية قوية للغاية من أجل الوقوف على اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الوطني في المحافل الدولية، لافتًا إلى أن الفروسية كانت أكثر المنافسات صعوبة لكل الدول، لأن مستوى الخيول لم يكن الأفضل، كما سيتم حذف هذه اللعبة من الخماسي الحديث بعد أولمبياد 2024 وسيتم استبدالها في لعبة الموانع، وهي عبارة عن سباق النينجا وورير أي سباق 70 مترًا يحتاج إلى قوة بدنية كبيرة، كما أنه سباق سرعة به موانع طبيعية كثيرة. 
 

مواد متعلقة

سويلم: تعلية وتدعيم 4 جسور حول بركة سيوة لتقليل أضرار ارتفاع المياه

معهد أمراض النباتات ينظم دورة تدريبية للتعامل مع التغيرات المناخية

ضحية الكيف.. وفاة شاب بسبب جرعة مخدرات زائدة في أبو النمرس

رئيس "الأقصر" يشارك في اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الطماطم بــ 13 جنيهًا.. تعرف علي أسعار الخضراوات بالمنيا