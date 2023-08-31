مجلس جامعة طيبة بالأقصر يوافق على إنشاء مركزي القياس والتقويم وضمان الجودة

ترأس الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الاجتماع الدوري رقم 6 لمجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

وافق المجلس على اعتماد تشكيل امتحانات الفرقة الأولى دور سبتمبر للعام الجامعي 2022/2023م، بكليتي ( تكنولوجيا الصناعة و الطاقة، تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية)، كما وافق على إنشاء مركز القياس والتقويم جامعة طيبة التكنولوجية، وإنشاء مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر جامعة طيبة التكنولوجية، كما وافق المجلس على اعتماد لائحة مخازن جامعة طيبة التكنولوجية.

كما وافق المجلس على مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والكلية الصينية قوييانغ المهنية والتقنية (China Guiyang Vocational and Technical College)، وكذلك مقترح توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الصينية نينغبو بوليتكنيكNBPT Ningbo Polytechnic (NBPT)))، كما تمت الموافقة على مقترح توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجامعة طيبة التكنولوجية.

ووافق المجلس، على اعتماد الخريطة الزمنية لجامعة طيبة التكنولوجية للعام الجامعي 2023 / 2024، كما وافق

على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم – مصنع بيدو.