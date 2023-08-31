رئيس "الأقصر" يشارك في اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية



شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية، في جلسته رقم 6، بحضور الأستاذ الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والسادة أعضاء المجلس.

وجه رئيس جامعة الأقصر، الشكر لرئيس جامعة طيبة التكنولوجية؛ لدعوته لحضور اجتماع مجلس الجامعة، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين الجامعتين؛ يحقق أهدافه نحو تعزيز دور الجامعتين في خدمة المجتمع.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن هناك بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية؛ بهدف الاستفادة القصوى من إمكانيات الجامعتين من أجل المشاركة والتعاون، فى دعم وخدمة العملية التعليمية، والأكاديمية، والعملية، وفقًا لحاجة العمل بمحافظة الأقصر، والعمل على تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030