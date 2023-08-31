الطماطم بــ 13 جنيهًا.. تعرف علي أسعار الخضراوات بالمنيا

استقرت أسعار البيع والشراء في الأسواق الشعبية للخضراوات بمحافظة المنيا، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 ، حيث تراوح سعر الطماطم ما بين 13 لـ15 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر كيلو البطاطس لـ 15 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الخيار 16 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكوسة 15 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 13 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس 8 جنيهات، واستقر سعر كيلو الفلفل الألوان عند 25 لــ 30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر بــ 20 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الليمون ما بين 8 لــ 10 جنيهات، ووصل كيلو ورق العنب لـ 55 جنيهًا.

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الخميس في الأسواق الشعبية ، إذْ تراوح سعر كيلو التين البرشومي مابين 25 لـ 30 جنيهًا ، وسعر كيلو التفاح البلدى سجل 35 جنيهًا ، والتفاح السكرى 40 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 30 لـ35 جنيهًا، و تراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ 20 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو المانجو النعوم 30 جنيهًا.

وبلغ سعر العنب البناتى الأصفر ما بين 25 لـ 30 جنيهًا للكيلو ، والمانجو العويس 60 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر كيلو المانجو السكري لــ 35 جنيهًا ، جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .