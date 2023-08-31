رئيس جامعة سوهاج يتابع إنشاء أول صالة ألعاب رياضية دولية

تابع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الأعمال الإنشائية الخاصة، بمشروع صالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة"، بالحرم الجامعي الجديد، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين، مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.

وأكد النعماني اهتمام القيادة السياسية بالرياضة والأنشطة الطلابية..

إيمانًا منها بدورهم الإيجابي في صقل مهارات الطلاب، وتربيتهم تربية سليمة تقوم على اكتساب المعارف، والمهارات، والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، بما يجنبهم آفة الانحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة، مضيفًا إلى أهمية دمج الرياضة في التعليم، بحيث تصبح جزءًا منه للحفاظ على صحة أجيالنا، إلى جانب خلق جيل من الشباب قادر على المنافسة وتمثيل مصر في المحافل الرياضية والدولية.

وأوضح النعماني، أن صالة الألعاب الأولمبية تعد واحة من خمس صالات أوليمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، مؤكدًا أنها ستحدث تميزًا وتفوقًا في الخدمات الرياضية كافة لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، موضحًا أنه يضم صالة رئيسة وصالات ألعاب فرعية وصالات ألعاب ملحقة، بالإضافة إلى صالة لكبار الزوار وصالة أخرى للمؤتمرات الرياضية، إلى جانب صالات للفنون القتالية المختلفة وصالات للجيم والجاكوزى والسونا، وغرفة للتعليق والبث التليفزيونى.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، أن مشروع الصالة المغطاة ينفذ على مساحة ٨ آلاف متر مسطح، بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه، وتم تنفيذ ٣٠% من المشروع، موضحًا أنه من المقرر تسليمه بحلول شهر أكتوبر ٢٠٢٤.