سائق يطعن زميله بسبب أولوية المرور في الدقي

أصيب سائق بجرح طعني، خلال مشاجرة مع آخر بسبب الخلافات على أولوية المرور بمنطقة الدقي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بإصابة شخص بجرح طعني خلال مشاجرة مع آخر في الدقي.

معاينة حادث الطعن

بالانتقال، تبين من المعاينة التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة سائق ميكروباص يبلغ من العمر 47 عامًا على يد سائق آخر يبلغ من العمر 20 عامًا بسبب خلافات على أولوية المرور.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن الجيزة، القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

خطفت زوجها.. النيابة العامة تحقق مع ربة منزل بالجيزة



قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، حبس ربة منزل و4 آخرين لاتهامهم بخطف زوج الأولى لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، نتيجة خلافات بينهما، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان ملابسات الحادث.



كشفت تفاصيل الواقعة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حيث تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مالك شركة سياحة، زوجة شقيقه) بتعرض (شقيق الأول وزوج الثانية - مقيم بدائرة القسم) للاختطاف من أمام العقار محل سكنه من قبل مجهولين، والتعدي عليه بالضرب، ولاصطحابه عنوة داخل سيارة ملاكي ولاذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (زوجة المجنى عليه الأخرى، 4 أشخاص آخرين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة الملاكى "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وزوجته الثانية،فاتفقت مع باقى المتهمين على اختطافه وإجباره على التوقيع على (3 إيصالات أمانة)، وتم تحرير المجنى عليه من مكان احتجازه بشقة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

مصرع طالبتين صدمتهما سيارة في القليوبية

لقيت طالبتان مصرعهما وأصيبت أخرى إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بهم في منطقة أبو شنب بكفر حمزة مركز الخانكة خلال عبورهم الطريق في طريقهم للدرس بسبب السرعة، جرى نقلهم للمستشفي وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الضحيتين والتحفظ على سائق السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثتي الضحيتين والاستعلام عن حالة المصابة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن القليوبية، بلاغا بمصرع طالبتين وإصابة ثالثة نتيجة اصطدام سيارة بهم خلال عبور الطريق بمنطقة أبو شنب دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات وقوع الحادث بطريق ترعة الإسماعيلية أمام بنزينة كفر حمزة في قرية أبو شنب مما أسفر عن مصرع سلمى ع ن 15 سنة وتوفيت خلال تقديم العلاج لها ومصرع ز أ 16 سنة من قرية كفر حمزة وإصابة ثالثة بكسر في الذراع وتم نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى الخانكة التخصصي.

وقدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات والتعليمات لقائدى السيارات للحد من خطر حوادث الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

"الإرشادات"



1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.



- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.



4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.



5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.



وتكثف الإدارة من حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.