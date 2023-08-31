طقس المنيا شديد الحرارة نهارًا والعظمى 40 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الخميس 30 أغسطس 2023 ، طقس شديد الحرارة على ربوع البلاد طوال ساعات النهار ، وسجلت درجات حرارة العظمى 40 والمحسوسة 42 والصغرى 23 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما ذكر تقرير هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء ، إرتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم ، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء ، القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 الصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة، المنيا العظمى 40 والمحسوسة 42 والصغرى 23 درجة .