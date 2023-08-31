رئيس مدينة الأقصر يناقش خطة الإنجاز الشهرية لـ"حماية الطفل"

عقد اللواء علي الشرابي اجتماع اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمدينة الأقصر، وذلك بحضور مدير الوحدة العامة نجوي إبراهيم، ومديري ادارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتعليم والشباب والرياضة، كما حضر الاجتماع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية.



وتناول الاجتماع مناقشة خطة الإنجاز الشهرية ومهام اللجنة سواء من ناحية الرصد حيث تناول أعضاء اللجنة أهم القضايا الحالية التي تتضمنها خطة الإنجاز الشهرية من عقد الندوات والتي تهدف إلي رفع الوعي بمثل هذه القضايا حيث تناول الاجتماع التفكك الأسري وتأثيره علي التسرب من التعليم والحالة الاجتماعية للأسر ومدي تأثيرها علي عمالة الأطفال.



وتم مناقشة صياغة خطة شهرية لعلاج هذه المشكلات للقضاء على أسبابها كما تناول الحضور اهم البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل والتي يتم متابعتها بشكل عاجل.



وفي هذا السياق، أكدت رشا شعبان مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمدينة الأقصر أن الوحدة بصدد عقد عدة ندوات تهدف لرفع الوعي لدي للأسر بأهم الموضوعات التي تواجه الطفل بشكل عام وكيفية التعامل معها بشكل يغير من سلوكيات الطفل بطريقة إيجابية وفعالة لضمان نشأة سليمة للطفل .