"الأورمان" تجري الكشف الطبي على 30 ألف مريض عيون

أجرت جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر، الكشف الطبي على (30,242) مريضًا و(7,450) عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم (7,265) نظارة طبية، مع صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج بالمجان وذلك على مدار الأعوام السابقة.

جاء ذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر بقيادة محمد حسين بغدادي، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للدولة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

مشيدًا بجهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في دعم غير القادرين بقري ونجوع ومراكز محافظة الأقصر، موضحًا أن ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وأن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة الأقصر بالقرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة، مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا في جميع مراكز المحافظة (الأقصر – الزينية – البياضية – الطود – أرمنت – إسنا)، وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

يذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن باجراء عدد 207,344 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127,186 نظارة طبية لغير القادرين.