محافظ الأقصر يوجه بسرعة تسليم خرائط النموذج 5 بمشروع تدقيق الحصر العمراني

أشاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بدور الهيئة العامة للتخطيط العمراني وجهودها في مشروع تدقيق الحصر العمراني لمراكز ومدن محافظة الأقصر وذلك بعدما تم الانتهاء من تحديد واعتماد الكتل السكنية في كل مراكز ومدن الأقصر كأول محافظة من محافظات جنوب الصعيد.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع المهندس السيد البدوي مدير المركز الإقليمي لجنوب الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني وقيادات الهيئة بحضور هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الزراعة وحماية الأراضي والادارات الهندسية والأملاك والجهات المعنية بالمحافظة.

ثمن المحافظ دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها فيهم رئيس مجلس ادارة الهيئة في تخطيط أنشطة التنمية العمرانية وتحديث المخطط الإستراتيجي لمحافظة الأقصر وما تم من جهود في مشروع تدقيق الحصر العمراني لمواقع التجمعات العمرانية والكتل السكنية بمراكز ومدن المحافظة

كما وجه المحافظ بسرعة تسليم خرائط النموذج ( 5 ) وإتخاذ الإجراءات اللازمة مشيراً الي ان مشروع تدقيق ومراجعة الكتل السكنية والتجمعات العمرانية بالمحافظة، تأتي في إطار تحديث البيانات والأحوزة العمرانية، حرصا على تطبيق أهداف التنمية المستدامة.