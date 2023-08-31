الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الأقصر يوجه بسرعة تسليم خرائط النموذج 5 بمشروع تدقيق الحصر العمراني

محافظ الأقصر خلال
محافظ الأقصر خلال الاجتماع

أشاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بدور الهيئة العامة للتخطيط العمراني وجهودها في مشروع تدقيق الحصر العمراني لمراكز ومدن محافظة الأقصر وذلك بعدما تم الانتهاء من تحديد واعتماد الكتل السكنية في كل مراكز ومدن الأقصر كأول محافظة من محافظات جنوب الصعيد.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع المهندس السيد البدوي مدير المركز الإقليمي لجنوب الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني وقيادات الهيئة بحضور هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الزراعة وحماية الأراضي والادارات الهندسية والأملاك والجهات المعنية بالمحافظة.
ثمن المحافظ دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها فيهم رئيس مجلس ادارة الهيئة في تخطيط أنشطة التنمية العمرانية وتحديث المخطط الإستراتيجي لمحافظة الأقصر وما تم من جهود في مشروع تدقيق الحصر العمراني لمواقع التجمعات العمرانية والكتل السكنية بمراكز ومدن المحافظة 
كما وجه المحافظ بسرعة تسليم خرائط النموذج ( 5 ) وإتخاذ الإجراءات اللازمة مشيراً الي ان مشروع تدقيق ومراجعة الكتل السكنية والتجمعات العمرانية بالمحافظة، تأتي في إطار تحديث البيانات والأحوزة العمرانية، حرصا على تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

مواد متعلقة

5 فوائد اقتصادية من انضمام مصر لمجموعة بريكس

مفاجأة في حالة الطقس ودرجات الحرارة اعتبارًا من الغد

أرفض التطبيع الثقافى مع الصهاينة

3 خطوات لضمان تأثير «البريكس» على التجارة والتصدير

أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

انعقاد أول اجتماع لإدارة مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر