الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

أفضل الأدعية لتخفيف ألم الأم الحامل

دعاء
دعاء

من الأدعية المتعلقة بتخفيف الألم أثناء الولادة، الأدعية الآتية: (أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ). (رب أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ). (أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ). 

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تعرف على دعاء الشيخ الشعراوي لطرد السحر فوراً

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دعاء قبل صلاة الفجر

(رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا). (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا). (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا). (رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً). 

اللهم يا حنان يا منان خفف عني الآلام. اللهم إني أسألك باسمك الرحمن أن ترحمني وتخفف عني. اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون، قل لوجعي أن يهون.

 اللهم اجعل ألمي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك.

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