أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس، تراجعًا جديدًا في أسواق الصاغة ، عقب الارتفاعات السابقة التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية حيث وصل سعر الذهب اليوم لعيار 21 إلى 2220 جنيهًا، بعدما وصل سعره أمس 2235 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 2537 جنيه للبيع، و2514 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة نحو 2220 جنيهًا للبيع، و2200 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1902جنيه للبيع، و1885جنيهًا للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم إلى 1480 جنيهًا للبيع، و1466 جنيه للشراء.

فيما تراجع سعر الجنيه الذهب في الأسواق المصرية نحو 17760 جنيهًا للبيع، و17600 جنيهًا للشراء، أي تراجع بقيمة 120 جنيهًا.

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