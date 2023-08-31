استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس

استشهد شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة بأن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب-لم تعرف هويته بعد- قرب باب العامود؛ ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، ليرتقي شهيدا.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب نفّذ عملية طعن، أدت إلى إصابة مستوطن بجروح متوسطة.

وأظهرت مقاطع فيديو الشاب وهو ملقى على الأرض وينزف دما، وسط انتشار لشرطة الاحتلال وتجمع للمستوطنين في المكان.

واعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الصحفيين الفلسطينيين وأبعدتهم عن المكان.