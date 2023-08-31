نشرة أخبار التوك شو.. محمد صلاح في مهمة وطنية مصرية بإتجلترا وجدل سفاح الجيزة مستمر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستعمر الإنجليزي خلال وجوده في مصر سرق العديد من الآثار بطرق غير شرعية، وعلى رأس تلك القطع الأثرية حجر رشيد، والذي تم اكتشافه خلال فترة الحملة الفرنسية، مطالبًا بضرورة العمل على استرداد هذه الآثار خلال الفترة المقبلة.

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أحمد موسى يطالب محمد صلاح بعمل وطني.. مسئولية نحو بلده (فيديو)



كشف سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، سبب انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.

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غرفة صناعة الدواجن تكشف سبب انخفاض الأسعار بالأسواق (فيديو)



علق الإعلامي تامر أمين، على احتمالية انتقال محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

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تامر أمين يعلق على أنباء حسم انتقال محمد صلاح للسعودية.. الموضوع عاجبه (فيديو)



قال الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إنه قبل المهمة في ظل ظروف وتوقيت صعب، مؤكدًا: "الرياضة ملهاش طعم من غير نادي الزمالك أو الأهلي".

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عماد البناني: المهمة صعبة والرياضة بدون الزمالك والأهلي ملهاش طعم



وجه الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، رسالة مهمة لـقائد منتخب مصر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن العمل لاستعادة الآثار المصرية المنهوبة في إنجلترا في الفترة الحالية لأن تأثيره قد يساعد في استعادة مصر لهذه الآثار وعلى رأسها حجر رشيد.

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زاهي حواس يطالب محمد صلاح بالمشاركة في حملة لاستعادة الآثار المصرية من إنجلترا



قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه يوجد 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر إلى جانب المصريين، إذ يوجد عدة مصريين يعملون أيضا في هذا المجال، موضحا أن هناك اكتشافات مميزة في مصر خلال الفترة الماضية

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زاهي حواس: انتظروا اكتشافات أثرية ستهز العالم قريبا.. مومياء نفرتيتي (فيديو)



رد محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، على ما تردد من عائلة سفاح الجيزة بشأن فبكرته أحداث سفاح الجيزة، مشيرا إلى أن قبل كتابة هذا العمل تابع كل تفاصيل القضية بدقة عالية.

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مؤلف سفاح الجيزة يكشف كواليس كتابة المسلسل (فيديو)



قال عرفة متولي محامي سفاح الجيزة، إنّه تولى الدفاع عن المتهم جلسة واحدة فقط لا غير، موضحًا: "والدته إنسانة كبيرة في السن، وقالت لي ابني مريض نفسيا، وأنا مش غاوي تريندات".

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محامي سفاح الجيزة يكشف سر انسحابه من الدفاع عن المتهم (فيديو)

