محمود صالح يهنئ أبناء عمومته بحفل زفاف "حسام سعد الطقر"
في حفل عائلي بهيج، وبقلوب تغمرها الفرح والسعادة من الأهل والأحباب والأقارب، تم زفاف الأستاذ حسام سعد أحمد خليفة الطقر علي الآنسة أماني محمود عبدالهادي عائلة آل " عبدالجيد " بالعسيرات ، و ذلك بدوار العائلة بأبنوب أسيوط ..
ويتقدم محمود صالح مراسل الوفد بجنوب سيناء، الي أبناء عمومته سعد و محمود وعيسي و حسن و ربيعي أحمد خليفة - " عائلة الطقر " بالمقاديم بخالص التهنئة القلبية بحفل زفاف حسام سعد، متمنيا لهما حياة سعيدة، ودوام الصحة والعافية والنجاح في حياتهما المقبلة.