أحمد عبد الغني: هذا هو سبب أزمة المهاجمين في مصر

أكد أحمد عبد الغني، لاعب حرس الحدود السابق، أن كرة القدم في مصر تعاني من تراجع كبير على مستوى قطاعات الناشئين بالأندية.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا: " هناك خلل كبير في البنية التحتية لكرة القدم المصرية المتمثلة في قطاعات الناشئين بالأندية".

وتابع: "قطاعات الناشئين أصبحت استثمار بشكل أكبر، وتحولت إلى أكاديميات وليست قطاعات ناشئين".

وأتم: "هذا السبب الرئيسي لندرة المواهب في الكرة المصرية، وأبرز تلك الأمثلة هي غياب المهاجمين المميزين عن المنتخب الوطني حاليا، بعكس الأجيال السابقة".

عبد الغني: شادي حسين وبواليا تعرضا للظلم في الأهلي

يرى أحمد عبد الغني، لاعب حرس الحدود السابق، أن ثنائي الأهلي السابق، شادي حسين ووالتر بواليا، قد تعرضا للظلم خلال فترة تواجدهما داخل القلعة الحمراء.

وقال عبد الغني: " شادي حسين تعرض للظلم خلال فترة تواجده مع الأهلي وكان يستحق الحصول على فرصة".

وتابع: "شادي حسين سيتألق مع نادي زد بسبب غياب الضغط الجماهيري الذي تعرض له خلال فترة تواجده مع الأهلي".

وأتم: " والتر بواليا تعرض أيضا للظلم مع الأهلي، خاصة وأنه كان متألقا مع فريق الجونة قبل تعاقده مع الفريق الأحمر".