تعرف على مباريات الخميس في بطولة العالم لكرة السلة

تنطلق صباح الخميس مباريات المرحلة الترتيبية لبطولة العالم لكرة السلة وهي المباريات التي تكتسب أهمية كبيرة كونها ستحدد ممثلي قارتي افريقيا وآسيا في الدورة الاوليمبية المقبلة بباريس ٢٠٢٤ كما ستحدد ترتيب المنتخبات المشاركة في بطولة العالم ٢٠٢٣ من المركز السابع عشر وحتى المركز الثاني والثلاثين والأخير .

وتتصدر مواجهة منتخب مصر لكرة السلة مع نظيره الأردني صدارة اهتمامات الجمهور المصري بمباريات الخميس نظرا لأهمية المباراة القصوي لمنتخب الفراعنة الذي يخوض المباراة لتحقيق فوزا سيخطو به ٦٠ % من مشوار التأهل الى الالعاب الاوليمبية بباريس ٢٠٢٤ وهو التأهل الغائب عن مصر منذ عام ١٩٨٨ عندما تأهل منتخب مصر بقيادة المدير الفني الدكتور عادل صبري وبجيب من الاعبين التاريخيين لكر السلة المصرية .

ومن المنتظر ان تقام يوم الخميس ثمان مباريات هامة وهذا هو جدول المباريات بتوقيت القاهرة :

١٠.٣٠ صباحا الرأس الأخضر مع فنلندا

١١.٠٠ صباحا أنجولا مع الصين

١١.٤٥ صباحا نيوزيلندا مع المكسيك

١٢.٤٥ ظهرا كوت ديفوار مع لبنان

٢.١٠ ظهرا اليابان مع فنزويلا

٣.٠٠ عصرا جنوب السودان مع الفلبين

٣.٣٠ عصرا مصر مع الاردن

٤.٣٠ عصرا فرنسا مع إيران