عودة Google Chat بشكل جيد مع Slack وMicrosoft Teams

كانت جوجل مشغولة بإصدار مجموعة من الإعلانات لتطبيقاتها الإنتاجية المستندة إلى السحابة هذا الأسبوع، والتي تركزت إلى حد كبير على تكامل Duet AI. هناك بعض التحديثات المفيدة الأخرى في الطريق إلى العديد من التطبيقات، بما في ذلك Google Chat.

تتوفر الآن ميزة تجريبية في العديد من خطط Workspace (مع توفر كامل على خريطة الطريق في أوائل العام المقبل) والتي تتيح إمكانية التشغيل التفاعلي للمراسلة بين Chat والخدمات الأخرى بما في ذلك Slack وMicrosoft Teams. وتشير جوجل، التي تعاونت مع شركة تدعى Mio لتشغيل هذه الوظيفة، إلى أن هذا قد يكون مفيدًا للمؤسسات التي تستخدم مجموعة متنوعة من تطبيقات الاتصالات.



وكتبت جوجل في منشور إعلاني: "نحن نعلم أن التواصل والتعاون يحدث عبر قنوات وأدوات متعددة". "يمكن أن يتسبب هذا في فقدان الرسائل، وعزلة الاتصالات، وتجربة محبطة في مراقبة أدوات الدردشة المتعددة." ويشير إلى أن المؤسسات تحتاج إلى تراخيص Mio لاستخدام هذه الميزة. وفقًا لملف GIF الذي شاركته جوجل، يبدو أنه إذا قمت بتحرير رسالة في أحد التطبيقات المتصلة، فسيتم تكرار التغيير في التطبيقات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع 9to5 Google أن الدردشة ستحصل على دعم للرسائل الصوتية. وهذا سيمكن المستخدمين من "حفظ الكتابة والسماح للمستلمين بسماع نغمة الرسالة وسياقها"، وفقًا لجوجل. من المفترض أن تكون الميزة متاحة في أوائل عام 2024، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت ستكون متاحة في المحادثات الجماعية والرسائل المباشرة الفردية. من غير المؤكد أيضًا ما إذا كان سيكون هناك دعم للنسخ من القفزة.