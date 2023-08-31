استمرار حبس 3 متهمين بحيازة المخدرات فىى عين شمس

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس حبس 3 متهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كجم – مبلغ مالى.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وفى سياق أخر تباشر النيابة العامة بالمعصرة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب متحللة ومعلقة في السقف في إحدى الشقق السكنية بالمعصرة.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما صرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليه عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من فتاة يفيد بعثورها على جثة شقيقها معلقة في السقف في إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب عمره 23 سنة، يرتدى كامل ملابسه والجثة في حالة تعفن تام لمرور عدة أيام على وفاته، وحول رقبته حبل وتم إنزال الجثة ونقله لمشرحة زينهم

ويجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفى لمعرفة ملابسات الحادث، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة لرصد دخول أي شخص للعقار وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.