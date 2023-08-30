Instagram يجعل Reels أطول لتتمكن من منافسة TikTok وYouTube

يبدو أن Instagram على وشك زيادة الحد الأقصى لطول منشورات Reels بشكل كبير، وفقًا لما قاله مطور الأجهزة المحمولة والمسرب الشهير Alessandro Paluzzi، الحد الأقصى الحالي لمقاطع الفيديو هذه هو ثلاث دقائق، لكن لقطات الشاشة التي قدمها Paluzzi تشير إلى قفزة مرتقبة إلى 10 دقائق، وهذا من شأنه أن يحول موقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال إلى منصة أكثر قوة لمشاركة الفيديو مثل YouTube.

ستسمح هذه الخطوة أيضًا لـ Meta’s Instagram بمواصلة التنافس مع منافسها TikTok، حيث يتيح الأخير للمستخدمين بالفعل نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى عشر دقائق، يبدو أن TikTok وInstagram وقعا في نوع من التقليد، حيث يتبنى أحد التطبيقات بانتظام ميزات كشف عنها التطبيق الآخر في الأصل.

بينما يتنافس TikTok وInstagram على حصة من فطيرة الفيديو الطويلة، يتحرك YouTube في الاتجاه المعاكس. لقد بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في مساحة الفيديو القصير، حيث أضافت مؤخرًا مجموعة من أدوات منشئي المحتوى وموجز اكتشاف الموسيقى على طريقة TikTok، لقد ولت الأيام التي كان من الممكن فيها تصنيف Instagram بسهولة على أنه "الصورة الأولى"، وTikTok على أنه "الفيديو القصير"، وYouTube على أنه "الفيديو الطويل"، يبدو أنهم جميعًا يريدون أن يكونوا "يفعلون كل شيء واحدًا".

تواصلت Engadget مع Meta للتوضيح فيما يتعلق بالتحرك نحو محتوى الفيديو الطويل، وأكدت الشركة أن الصور المسربة حقيقية ولكنها تمثل "نموذجًا أوليًا داخليًا" لا يتم اختباره خارجيًا.