زاهي حواس: انتظروا اكتشافات أثرية ستهز العالم قريبا.. مومياء نفرتيتي (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه يوجد 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر إلى جانب المصريين، إذ يوجد عدة مصريين يعملون أيضا في هذا المجال، موضحا أن هناك اكتشافات مميزة في مصر خلال الفترة الماضية، وتم عمل فيلم من خلال منصة "نتفلكيس" تحدث عن الآثار المصرية التي تم اكتشافها، وكان الأكثر مشاهدة في العالم كله خلال الفترة الماضية.

وأضاف زاهي حواس، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الاكتشافات الأثرية المصرية تهز العالم كله حينما تحدث، لافتا إلى أنه يتم استخدام أحدث الأجهزة في التنقيب والبحث عن الآثار المصرية، ويتم الحديث عن العديد من الاكتشافات الهامة خلال الفترة المقبلة.

الإعلان عن اكنشاف مومياء الملكة نفرتيتي وابنتها وكيف مات توت عنخ أمون

وتابع: "خلال الشهرين القادمين هتسمع أخبار هتهز العالم كله، وهيتعمل مؤتمر صحفي في وجود وزير السياحة للإعلان عن الاكتشافات الضخمة، الناس كلها بتموت في نفرتيتي، يوجد أدلة للاكتشافات، وسيتم الإعلان عن الاكتشافات خلال الفترة المقبلة، منها مومياء الملكة نفرتيتي، وابنتها، وكيف مات توت عنخ أمون".

وأشار زاهي حواس إلى أنه أخرج إصابات حول سبب وفاة توت عنخ أمون، ويتم البحث في الوقت الحالي حول أسباب الإصابات التي أدت إلى وفاته،معقبا: "إحنا بنستخدم أحدث جهاز dna في العالم كله يتم استخدامه في الفترة الحالية تم شراءه من قبل وزارة الآثار".